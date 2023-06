Iva omessa, fatto tenue se il debito è estinto di Laura Ambrosi

La condotta successiva, alla luce della riforma Cartabia, va valutata dal giudice insieme ad altri elementi ai fini della non punibilità









Non è punibile per particolare tenuità del fatto l’omesso versamento Iva se il contribuente ha pagato integralmente il debito anche dopo l’apertura del dibattimento: la condotta successiva, infatti, alla luce della riforma Cartabia va valutata dal giudice insieme ad altri elementi ai fini della non punibilità.

A fornire questo principio è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28031 depositata il 28 giugno.

Nei confronti di tre imputati veniva confermata dalla Corte di appello la condanna per ...