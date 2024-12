L’associazione professionale che si trasforma in Stp non accede al concordato preventivo

Trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (Stp) incompatibile con il concordato preventivo biennale (Cpb) per effetto del passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d’impresa. Superamento della soglia di 100 mila euro nel primo periodo di regime forfettario utile per consentire l’accesso al Cpb ma solo se realizzato prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta. Sono questi, in sintesi, i contenuti dei due interpelli pubblicati il 6 dicembre...

