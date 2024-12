L’assoluzione penale vale per il processo tributario, anche per le «vecchie» sentenze

Il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000, entrato in vigore il 29 giugno 2024, in base al quale la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, emessa nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, assume efficacia di giudicato nell’ambito del suddetto processo, si applica anche alle sentenze già divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore della norma, purché, a tale data, sia...

