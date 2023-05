L’errore contabile del 2021 non va rettificato anche in dichiarazione di Giacomo Manzana









Una società di capitali, che sottopone il proprio bilancio a revisione legale dei conti, nel 2021 per errore non ha iscritto un debito verso dipendenti per 15.000 euro.

1. Norma applicabile

L’articolo 83 del Tuir, dopo le modifiche apportate dal Dl 73/22 e dalla legge 197/22, per le società soggette a revisione, a partire dai bilanci 2022 (periodo d’imposta in corso al 22.6.2022) prevede l’applicazione della derivazione rafforzata anche per le poste contabilizzate a seguito del processo...