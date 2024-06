L’immobile in godimento ai soci non fa reddito diverso

Non costituisce reddito diverso per il socio di una società semplice l’utilizzo di un bene immobile concesso in godimento allo stesso dalla predetta società semplice. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza n. 17441/2024, depositata il 25 giugno.

A quanto consta, al di là delle (condivisibili) conclusioni raggiunte, si tratta del primo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità sul controverso tema dei beni dati in godimento ai soci, a condizione di favore, oggetto delle modifiche...