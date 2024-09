L’omesso versamento incolpevole salva il contribuente

La riforma del sistema sanzionatorio ha introdotto una ulteriore causa di non punibilità per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva per vicende non dipendenti da fatti imputabili al soggetto interessato.

L’articolo 13 del Dlgs 74/2000, con il nuovo comma 3 bis, prevede ora la non punibilità per i delitti omissivi se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva.

Le scriminanti

La norma, più in particolare, ...