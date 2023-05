La Cgt Siracusa: una nuova regola autonoma per l’onere della prova di Roberto Bianchi e Giuseppe Graziadei

Link utili Cgt primo grado Siracusa, sentenza 3856/5/2022 Corte di Giustizia Tributaria









La riforma del processo tributario, disposta con la legge n. 130/2022, ha comportato l’inserimento all’articolo 7 del Dlgs. n. 546/1992 del comma 5 bis in virtù del quale compete all’amministrazione provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, dimostrando «… in modo circostanziato e puntuale … le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni». La decisione del giudice, quindi, dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti...