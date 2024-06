La definizione agevolata non implica la rinuncia tacita alla prescrizione

La domanda di definizione agevolata presentata in un momento in cui la prescrizione era già decorsa non comporta la rinuncia alla stessa avanzata in sede di ricorso introduttivo del giudizio. È quanto emerge dalla sentenza 505/6/2024 della Cgt Genova.

La questione è di estremo interesse considerando le norme susseguitesi negli anni in merito alla definizione...