La derivazione rafforzata fa i conti con il riordino delle regole di variazione di Giuseppe Zizzo

Link utili Scheda: Determinazione reddito complessivo Maurizio Postal, Ezio Gobbi Sistema Frizzera

Gli speciali Delega fiscale, dall’Irpef all’Iva le proposte in campo per le modifiche

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Tra i criteri direttivi del disegno di legge delega per la riforma tributaria che interessano le imprese, uno dei principali è senza dubbio quello racchiuso nell’articolo 9, comma 1, lettera c). Nel prevedere «la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in...