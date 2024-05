La derivazione rafforzata tra i pilastri del nuovo Tuir

In relazione alle proposte di modifica del Tuir e del Testo Unico Iva per le quali l’agenzia delle Entrate ha aperto una consultazione pubblica che si è chiusa il 13 maggio scorso si evidenzia, per le imposte dirette, l’importanza di abbandonare una logica di tipo giuridico-formale a favore di quella di derivazione rafforzata che è ormai diffusa su una platea assai ampia, fatta da soggetti Ias adopter, soggetti Oic adopter e microimprese che hanno optato per il bilancio ordinario. È quanto emerge...

