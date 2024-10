La ditta individuale forfettaria non dichiara la sopravvenienza da crediti edilizi

La domanda

Si chiede un parere riguardo alla fiscalità dell’acquisto, da parte di una ditta individuale (impresa, non lavoratore autonomo) aderente al regime forfettario, di crediti edilizi utilizzabili in compensazione. Con la risposta a interpello 472/2023, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che è fiscalmente irrilevante il differenziale tra le somme impiegate per acquisire il credito d’imposta derivante da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi che verrà utilizzato in compensazione per lavoratori autonomi, persone fisiche private e società semplici, non rientrando né fra i redditi di capitale, né fra i redditi diversi ex articolo 67 del Tuir. Nel caso in cui l’acquisto del credito, inferiore al valore nominale dello stesso, sia eseguito da una ditta individuale forfettaria, il differenziale dovrà essere tassato ripartendolo negli esercizi in cui lo stesso è utilizzato, come previsto dal documento Oic agosto 2021? E ancora, in caso di risposta affermativa, tale provento concorrerà al calcolo del limite di 85.000 euro richiesto per la permanenza nel regime forfettario?

M. F. - Rimini