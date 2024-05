La riforma del mercato dei capitali per favorire la quotazione in Borsa

La recente legge 5 marzo 2024, n. 21, apporta numerose modifiche alla disciplina delle società quotate, delle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, delle società non quotate nonché delle società aventi titoli diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Si analizzano le principali modifiche che, pur non intervenendo sulla normativa tributaria applicabile alle quattro categorie di società individuate, appaiono di interesse.