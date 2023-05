La scissione mediante scorporo è estranea all’abuso del diritto: c’è anche una norma Ue di Alessandro Germani









La scissione mediante scorporo, per cui la scissa (e non i suoi soci) riceve partecipazioni della beneficiaria a cui trasferisce asset, è una modalità alternativa al conferimento. Di essa si occupa la circolare Assonime n. 14 che tratta gli aspetti fiscali, non disciplinati dal Dlgs 19/23 di recepimento della direttiva Ue 2019/2121.

Il conferimento è un'operazione realizzativa, mentre la scissione resta un fenomeno successorio. Essa ha un ambito di applicazione...