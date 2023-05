La scissione di una partecipazione è un’alternativa valida all’assegnazione di Alessandro Germani

Link utili Entrate, risposta a interpello 317/2023 Altri provvedimenti









Non costituisce abuso del diritto, né ai fini delle imposte dirette né di quelle indirette, la scissione parziale proporzionale di una partecipazione detenuta da una controllata e attribuita alla propria controllante. Lo afferma la risposta n. 317, resa dall’agenzia delle Entrate l’8 maggio 2023, assieme alla 318 e alla 319, relative a finanziamenti rispettivamente per una holding industriale e per una controllata parzialmente esentata dal restituirli.

Scissione parziale

Nel caso della risposta n.317, si presenta questa...