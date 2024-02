La Srl riporta gli utili della Sas partecipata nel rigo RF36

La domanda Una società in accomandita semplice, partecipata al 50% da una società a responsabilità limitata (accomandante), consegue un utile nel 2023 di 100mila euro. Nel medesimo anno ha distribuito utili per 80mila euro. La Srl, nel modello Redditi Sc 2024, indicherà 50mila euro nel rigo RF58 e 40mila euro nel rigo RF36, quale variazione in diminuzione. È corretta questa impostazione?

M. S. - Salerno

Si ritiene corretta l’impostazione evidenziata nel quesito, in quanto la società di persone, partecipata al 50% dalla Srl, imputa il reddito naturalmente per trasparenza a norma dell’articolo 5 del Tuir (Dpr 917/1986) ai soci risultanti al termine del periodo d’imposta. Come indicato dalle istruzioni al modello Redditi Società di capitali, nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto del reddito imputato in base all'articolo 5 del Tuir...