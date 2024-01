Lavoratori impatriati, regole più restrittive dal 2024

Il decreto legislativo 209/2023 di attuazione della delega fiscale, in materia di fiscalità internazionale, ha innovato anche il regime degli “impatriati”, disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Le modifiche sono sostanziali: nuovi requisiti di accesso e significativa riduzione del beneficio fiscale e della durata. Costituisce riferimento per le nuove regole l’acquisizione della residenza fiscale nel 2024, salvo che per coloro che si sono iscritti nel 2023 nell’anagrafe della popolazione residente.