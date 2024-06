Lavoro: ok ai bonus per donne, giovani, autoimpiego e Zes

Il decreto Coesione arriva oggi al traguardo del Senato con il voto di fiducia in Aula. Il provvedimento passa alla Camera dove l’approvazione definitiva è attesa per il 4 luglio, con fiducia scontata anche in questo caso.

Due i capitoli: misure sull’occupazione e modifiche alla governance dei fondi europei. Il pacchetto lavoro è finanziato con 2,8 miliardi per favorire l’autoimpiego, le assunzioni di giovani, donne, nella Zona...