Le scadenze fiscali e previdenziali dall’11 al 23 aprile 2023 di Paolo Sardi

11 aprile 2023

Commercianti al minuto, agenzie di viaggio e produttori agricoli

Per i soggetti passivi Iva (imprese e lavoratori autonomi), per i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto), 34, comma 6 (produttori agricoli) e 74ter (agenzie di viaggio e turismo), Dpr 633/1972, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi connesse al turismo, che effettuano la liquidazione Iva mensile, scade oggi il termine per le comunicazioni in via telematica (in forma analitica o aggregata) relative...