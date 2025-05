Lettera di vettura e documento di trasporto non bastano a dimostrare la cessione intra Ue

La domanda In caso di cessione intracomunitaria con trasporto su strada a cura/carico del destinatario è sufficiente ottenere copia della CMR e del ddt firmati dal vettore e dal cliente quale prova di avvenuta cessione?

T. B. - Bergamo

Come chiarito dalla circolare 12/E del 12 maggio 2020 dell’agenzia delle Entrate, non esiste un vincolo rigido sui documenti da fornire per provare le cessioni intracomunitarie. Ciò che rileva è che la documentazione nel suo complesso dimostri in modo inequivocabile che il bene è stato effettivamente trasferito dallo Stato del cedente a quello del cessionario. La Corte di cassazione, con la sentenza del 28 agosto 2024, n. 23303 ha precisato che la prova della fuoriuscita della merce dal territorio...