Liquidatore responsabile anche senza iscrizione a ruolo di Dario Deotto e Luigi Lovecchio









Per azionare la responsabilità del liquidatore di società di capitali relativa alle imposte non versate, in base all’articolo 36 del Dpr 602/1973, non è necessaria la preventiva iscrizione a ruolo dei tributi in capo alla società stessa. Questo perché il mancato pagamento dei tributi costituisce un mero presupposto della responsabilità del liquidatore, trattandosi di responsabilità esclusivamente di stampo civilistico.

È questa la precisazione che giunge dalla sentenza 32790/2023, depositata lunedì...