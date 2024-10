Lite estinta per mancata riassunzione: l’atto in parte annullato blocca il Fisco

L’estinzione del processo per mancata riassunzione della causa dopo il giudizio di Cassazione rende definitivo l’atto impositivo. Tuttavia, se la pronuncia di merito aveva annullato lo stesso atto solo per una delle pretese in esso contenute, e per il relativo capo di sentenza non era stato proposto ricorso per Cassazione, l’amministrazione non può più esigere il pagamento di quanto richiesto per il titolo annullato. È quanto emerge dalla sentenza 4165/3/2024 della Cgt di secondo grado della Campania...

