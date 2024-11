Lo scenario controfattuale può essere evitato

Lo scenario controfattuale non è obbligatorio per accedere a Transizione 5.0, può essere utilizzata la media dei consumi esistenti come raffronto.

Una prima interpretazione sembrava andare nella direzione di obbligare le imprese ad approntare uno scenario controfattuale ogni volta che aggiungesse un nuovo processo, senza quindi sostituire macchinari. Lo scenario controfattuale consiste nel ricercare sul mercato tre macchinari, venduti nella Ue negli ultimi tre anni, da utilizzare per predisporre la...