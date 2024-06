Mandato, il regime Iva guarda ai profili soggettivi

Nel mandato senza rappresentanza il profilo oggettivo o soggettivo che determina il regime Iva è fondamentale per l’applicazione dell’imposta. L’interesse del mandante a non voler entrare in alcun rapporto con i terzi e l’esigenza di segretezza sono tra gli elementi che caratterizzano lo scopo pratico del mandato senza rappresentanza, e che consentono di distinguerlo da altre fattispecie di cooperazione gestoria. Ciò fa sì che – diversamente dal mandato con rappresentanza – non si costituisca alcun...

