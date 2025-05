Mascherine e ventilatori polmonari: aliquota al 5% anche a pandemia finita

Anche a pandemia finita, i dispositivi di protezione individuale sono tuttora soggetti ad aliquota Iva del 5%, senza bisogno di provarne la destinazione sanitaria. Lo stesso vale per tutti gli altri beni e strumenti (dai ventilatori polmonari ai macchinari per tac e ecg) per i quali, durante l’epidemia da Covid-19, fu introdotta l’Iva agevolata. Lo conferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 141/2025.

Un grossista di articoli antinfortunistici chiedeva se, venuta meno la pandemia, ...