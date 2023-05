Master Lavoro, iscrizioni al via per il percorso «continuativo». Vedi il calendario dei corsi di giugno









Dopo l’avvio della formazione in Area Fisco – con il lancio avvenuto a febbraio 2023 di Master Telefisco e Master Contabilità e Fisco – il Sole 24 Ore torna anche sul mercato della formazione in Area Lavoro.

Parte infatti a ottobre Master Lavoro Sole 24 Ore un percorso di formazione continuativa indirizzato ai consulenti del lavoro, ai collaboratori di studio e a chi in azienda si occupa delle problematiche giuslavoristiche. L’erogazione dei contenuti avverrà, in diretta, attraverso la piattaforma digitale Sole 24 Ore Formazione, nella quale i partecipanti avranno la possibilità di accedere agli eventi formativi, consultare i materiali didattici e interagire fra loro.

In caso di impossibilità a partecipare in diretta, l’evento formativo potrà essere fruito attraverso la differita on demand, che garantirà in ogni caso il riconoscimento dei crediti formativi.

La formula e le sessioni

Due gli appuntamenti che si susseguiranno ogni mese, ciascuno della durata di tre ore, con l’alternanza delle sessioni di aggiornamento a quelle di approfondimento.

Le prime saranno incentrate sull’analisi degli adempimenti e delle novità di periodo, con l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nella loro attività quotidiana, consentendogli di disporre di tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le problematiche operative che si trovano a dover gestire.

Le sessioni di approfondimento, invece, saranno dedicate a focus monotematici, con la trattazione di argomenti di particolare interesse professionale.

In entrambe le sessioni, ampio spazio verrà dato alla risposta ai quesiti formulati dai partecipanti, sia prima dell’evento, attraverso la piattaforma Sole 24 Ore Formazione, sia durante la diretta.

Il comitato scientifico

La qualità del percorso formativo è garantita dalla presenza del Comitato scientifico di Master Lavoro Sole 24 Ore, costituito con il coinvolgimento dei massimi esperti del Sole 24 Ore nei diversi ambiti di specializzazione, che ha il compito di definire il programma del percorso, predisporre i materiali didattici e coordinare le relazioni dei docenti con un approccio organico.

Complessivamente saranno 63 le ore di formazione erogate su base annua, ed è previsto l’accreditamento del percorso ai fini della formazione continua dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei tributaristi.

Il prezzo dell’abbonamento a Master Lavoro Sole 24 Ore – della durata di 12 mesi per complessivi 21 incontri formativi – è di 690 euro, ma è previsto un prezzo di lancio per le pre-iscrizioni di 450 euro (ridotti a 400 euro a partire dal secondo partecipante dello stesso studio o azienda e per i componenti del network Partner 24 Ore).

L’iscrizione può essere perfezionata con l’acquisto online sul sito formazione.ilsole24ore.com o attraverso un agente di zona Sole 24 Ore (per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Cilenti inviando una mail a servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com).

Ma l’offerta formativa in ambito lavoro non si ferma qui: sono in fase di pianificazione, con partenza programmata in autunno, diversi Laboratori professionali certificati, che daranno la possibilità ai partecipanti di conseguire e mantenere la massima specializzazione nell’ambito professionale prescelto, certificando le proprie competenze e acquisendo così un elemento distintivo sul mercato.