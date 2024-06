Maxi ammortamento, serve l’integrativa per superare l’errata indicazione

La domanda Nell'anno 2018 è stato versato un acconto pari al 20% per un investimento per un caterpillar ordinario che si è completato a marzo 2019. Per tale investimento si è usufruito del maxi ammortamento del 30% ma per errore è stato indicato nel modello Unico nelle dichiarazioni in diminuzione RF55 il codice 79 invece che il codice 57. Posso considerarlo un errore formale e non fare nessuna integrativa oppure devo fare le integrative e versare la sanzione di 250 euro per ogni anno ridotta di 1/7 per l’anno scorso e per gli altri anni di 1/6 ?

G. Z. - Brescia

Sono meramente formali e pertanto non punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l’attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. L’agenzia delle Entrate nella circolare 77/E/2001 ritiene opportuno che il contribuente, in virtù del principio di buona fede e correttezza nei rapporti con il fisco, uniformi i propri comportamenti al dettato delle norme tributarie. Pertanto, i soggetti...