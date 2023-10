Maxideduzione per chi assume. Addio al bonus capitalizzazioni di Luca Gaiani

Super deduzione al 120%, nel 2024, per il costo del lavoro di imprese e professionisti derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato. Lo prevede l’articolo 4 dello schema di decreto legislativo approvato dal Governo quale prima attuazione delle misure per le imprese previste dalla legge 111/2023. La maggiorazione si applicherà sul minore importo tra la spesa per i nuovi assunti e l’incremento tra il costo del lavoro complessivo del 2024 e quello sostenuto nell’esercizio attualmente in corso...