Meno interpelli, più circolari: ricetta contro la babele fiscale di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

La delega punta su atti interpretativi generali e sul supporto dell’intelligenza artificiale. Il testo votato alla Camera prevede nuove regole per la consulenza giuridica









Meno interpelli e più circolari. E una disciplina specifica per le consulenze giuridiche. Per rafforzare i diritti del contribuente – a partire da quello di non smarrirsi in una babele di istruzioni – la delega fiscale promette una revisione del sistema disegnato dallo Statuto (legge 212/2000). Una revisione che arriva fino a rendere “nazionale” la figura del Garante, come prevede uno degli emendamenti aggiunti alla Camera, dove la scorsa settimana il disegno di legge ha ottenuto il primo via libera...