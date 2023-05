Mercoledì 3 maggio la guida «730 facile 2023»: tutte le novità dai bonus casa alle detrazioni per i figli

Operazione 730 ai nastri di partenza. Superbonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili sotto i riflettori. Ma ci sono anche tante altre modifiche da tener presente in vista dell’invio del modello. Basti pensare all’impatto della riforma dell’assegno unico che cambia il sistema delle detrazioni per i figli a carico. Senza dimenticare la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef (passate da 5 a 4).

Come ogni anno, bisognerà prestare poi attenzione ai documenti da recuperare e da conservare per giustificare le spese detraibili e deducibili. Per aiutare i lettori c’è la «Guida al 730 facile 2023» (a un euro oltre il costo del quotidiano) in uscita con Il Sole 24 Ore mercoledì 3 maggio.

Un volume di 80 pagine che affronta le regole generali, i redditi e appunto gli sconti fiscali. Approfondimenti, schede e tabelle per affrontare la compilazione del modello.