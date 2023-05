Modello Redditi, Iva e operazioni di M&A: tutti i corsi online del Sole 24 Ore in calendario ad aprile









È un catalogo ricchissimo quello che Il Sole 24 Ore Formazione propone ai professionisti per il mese di aprile: quattro sessioni di Master Telefisco, due appuntamenti con il Master Contabilità e fisco, tre corsi per collaboratori e dipendenti, un seminario, quattro master di approfondimento e tre Laboratori professionali certificati in partenza, a partire da quello dedicato a Iva e dogane con Benedetto Santacroce.

Master Telefisco

Il primo appuntamento in agenda – mercoledì 5 – è con la sessione di approfondimento di Master Telefisco dedicata alla tassazione delle società di capitali e alle novità del modello Redditi SC. Con il direttore scientifico Sergio Pellegrino ci saranno Primo Ceppellini, Giacomo Manzana, Luca Gaiani e Federica Furlani. Master Telefisco proseguirà nel corso del mese con un’altra sessione di approfondimento dedicata alle società di persone (19 aprile) e con le due sessioni di aggiornamento del 12 e del 26 aprile.

La formula è quella che ormai tanti professionisti hanno iniziato a utilizzare: un incontro alla settimana, alternando aggiornamenti ad approfondimenti di tre ore. Per come è strutturato il Master, si può entrare anche in corsa.

GLI APPUNTAMENTI DI APRILE CON LA FORMAZIONE DEL SOLE 24 ORE

I corsi per i collaboratori

Alcuni titoli del catalogo si rivolgono direttamente ai collaboratori e ai dipendenti, nell’ottica di far crescere l’attività di aziende e studi professionali con la leva delle competenze.

Il 18 aprile inizia il modulo avanzato del percorso operativo dedicato alla contabilità (cinque giornate totali fino al 25 maggio), con Federica Furlani e Luca Mambrin. Gli stessi esperti conducono, rispettivamente, i corsi dedicati al modello Redditi PF (19 e 27 aprile) e al modello 730 (21 aprile).

Gli altri corsi in area fiscale

Il 730 è di scena anche nella giornata del 6 aprile del Master Contabilità e fisco, in cui ci si occuperà dell’analisi delle novità e della gestione operativa del modello utilizzato da dipendenti e pensionati.

Il medesimo approccio guiderà anche la trattazione della giornata dedicata alla dichiarazione dei redditi delle società di capitali e di persone (20 aprile), affidata a Gianluca Dan e Federica Furlani.

Nel programma di aprile trova spazio anche il seminario dedicato ai modelli per la responsabilità amministrativa degli enti da decreto 231, articolato su due giornate (21 e 24 aprile) e tenuto da Maurizio Ragno.

Ad aprile cominciano poi tre master di approfondimento, percorsi formativi specialistici concentrati su temi di rilievo dell’attività professionale.

Il primo (dal 14 aprile) è dedicato alle operazioni di M&A, cessione o acquisizione d’azienda, e vede come docenti Andrea Arrigo Panato, Marco Fasan e Paolo Preda.

Il secondo, tenuto da Sara Agostini dal 18 aprile, affronta la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative.

Il terzo, al via dal 28 del mese, si concentra sull’Iva ed è curato da Simona Ficola e Alessandro Mastromatteo insieme a Benedetto Santacroce.

Il contratto degli enti locali

Non c’è solo il fisco nell’offerta formativa del Sole 24 Ore. Il 12 aprile è in calendario il primo di otto incontri (fino al 12 maggio) dedicati alle principali del contratto collettivo di lavoro del comparto funzioni locali. Il team dei docenti è composto da Gianluca Gambella, Vincenzo Giannotti, Angelo Maria Savazzi e Luca Tamassia.