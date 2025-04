Modello Redditi PF 2025, le novità per lavoratori autonomi e imprese

Quando Dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 in via telematica; dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 in forma cartacea

Per chi Contribuenti persone fisiche con redditi nel 2024, esclusi i casi di esonero, e quelli con obbligo di scritture contabili anche in assenza di redditi

Come adempiere Presentazione in via telematica direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediario abilitato ovvero in forma cartacea, ove consentito