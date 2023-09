Nasce una zona franca in Valle d’Aosta di Roberto Lenzi









Attrarre lavoratori che rientrano dall’estero e imprese che vogliono fare ricerca e sviluppo è l’obiettivo di ZFR&S, messa in campo dalla Valle d’Aosta per creare una «zona franca per la ricerca e lo sviluppo».

Gli strumenti usati consistono in agevolazione fiscali. Possono beneficiarne imprese industriali e centri di ricerca che insedieranno un’unità produttiva nelle aree individuate da delibera della giunta regionale. Che, oltre alle aree, dovrà fissare il tipo di attività comprese nei programmi...