Nel modello Isa va segnalato il passaggio da regime ordinario a semplificato

La domanda Un contribuente in regime ordinario nel 2022 passa al regime semplificato della registrazione delle fatture nel 2023. Ne consegue che i ricavi di dicembre 2022 registrati a gennaio 2023 vengono imputati all’esercizio 2022. Nel 2023 si avrà la situazione che i ricavi saranno quelli relativi ai mesi di febbraio - novembre in quanto quelli di dicembre 2023 saranno registrati a gennaio 2024. Ai fini Isa si possono indicare 10 mesi di attività nel corso del periodo d'imposta?

N. F. - Livorno

Il modelli Isa 2024 per le attività di impresa prevedono, nel frontespizio, i righi “Periodo di imposta diverso da 12 mesi” e “Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni)”. Le istruzioni alla parte generale degli Isa 2024 specificano (pagina 5, § 4.2) che «le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di...