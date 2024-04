Nel noleggio delle imbarcazioni da diporto tornano le accise per carburanti e lubrificanti

Stop all’esenzione accise per carburanti e lubrificanti per il noleggio o la locazione di imbarcazioni da diporto, a meno che il noleggiante esegua nei confronti del noleggiatore (che resta un mero passeggero) una prestazione a titolo oneroso quali ad esempio: l’attività di crociera ovvero la formazione per le immersioni.

Questi i primi chiarimenti forniti con la circolare 11/D pubblicata il 12 aprile dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli, dopo le modifiche introdotte dal Dm 171/2023 al Dm 225/...