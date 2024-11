Nella liquidazione giudiziale compensazione pro Fisco

L’agenzia delle Entrate, in quanto titolare di crediti nei confronti di un’impresa in liquidazione giudiziale, ha diritto di compensarli con i crediti edilizi vantati nei suoi confronti da tale impresa. Questo è il principio espresso con la risposta a interpello n. 237/2024, , il quale è destinato a trovare applicazione anche in altre procedure, come il concordato preventivo e il Pro, ove il diritto alla compensazione è del pari previsto.

Nel caso di specie i curatori di una società assoggettata a...