Nelle operazioni straordinarie perdite infragruppo riportabili

Con l’approvazione del decreto legislativo Irpef-Ires da parte del Consiglio dei ministri sono state introdotte significative modifiche in materia di riporto delle perdite fiscali e della loro “circolazione” in occasione di operazioni straordinarie. Le nuove disposizioni saranno applicabili alle operazioni compiute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore.

L’articolo 15 modifica sostanzialmente alcune disposizioni del Tuir, in particolare quelle con finalità antielusive...