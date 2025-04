Nessun registro sull’atto di ingiunzione per riscuotere le somme

Il principio di alternatività Iva/registro opera anche in relazione al decreto ingiuntivo emesso in favore del cessionario di un credito da finanziamento, perché ciò che conta è la rilevanza Iva dell’operazione da cui nasce il diritto di riscuotere le somme dovute. Deve pertanto farsi riferimento all’originario rapporto fra il cedente del credito e il debitore ceduto. Queste sono, in estrema sintesi, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza n. 924 del 24 dicembre 2024 della corte di Giustizia tributaria...

