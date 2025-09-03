Nessuna incompatibilità per il commercialista che affitta la propria azienda
Per il Cndcec l’affitto d’azienda non configura esercizio d’impresa purché il contratto sia genuino e non ci siano ingerenze nell’attività
Se il commercialista concede in affitto la propria azienda senza gestirla direttamente e senza percepire alcun tipo di utile derivante dall’attività, non vi sono elementi di incompatibilità con l’esercizio della professione; è l’interessante chiarimento fornito dal Cndcec con il P.O. n. 80, del 2 settembre 2025.
Il quesito posto al Cndcec
Un Ordine territoriale ha rappresentato...
