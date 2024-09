Niente accertamenti analitico-induttivi per chi aderisce al concordato

Divieto assoluto di accertamenti analitico-induttivi (si ritiene, per le sole imposte sui redditi) ai soggetti Isa, per gli anni oggetto di concordato (tema che sarà affrontato oggi nell’apertura di Speciale Telefisco che partirà proprio dal concordato). Il divieto non vale per i forfettari. La franchigia del 30% del reddito concordato, valevole in caso di indicazione di dati Isa errati, ai fini della decadenza dall’istituto, opera anche per le dichiarazioni integrative trasmesse dopo l’accesso al...

