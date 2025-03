Niente autotutela per una decisione tributaria definitiva

Non si può chiedere un annullamento dell’atto in autotutela se la decisione tributaria è definitiva, ancorché si invochino gli effetti di una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 7979/2025.

Per alcuni accertamenti relativi a violazioni fiscali costituenti reato, i contenziosi tributari si sono conclusi con sentenze sfavorevoli all’interessato, mentre il giudizio penale è terminato con l’assoluzione per insussistenza del fatto. ...