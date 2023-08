Terzo settore, niente bollo per le fatture emesse/ricevute dall’ente di Walter Maria Pangherz e Gabriele Sepio









Esenzione da imposta di bollo a maglie larghe per gli enti del Terzo settore (Ets) con qualche punto ancora da chiarire. È il caso, ad esempio, delle fatture ricevute dagli enti per le quali nella prassi si registrano comportamenti piuttosto eterogenei che spesso portano, per prudenza, ad escludere l’agevolazione fiscale in esame prevista all’articolo 82 del Codice del Terzo settore (Cts).

Tuttavia, sia la ratio che il tenore letterale della norma dovrebbero far propendere per una definitiva inclusione...