Niente esterometro per la fattura Ue sotto i 5mila euro senza iscrizione al Vies

La domanda Un nostro cliente non iscritto al Vies ha ricevuto da un operatore Ue una fattura per servizi (inferiore a 5mila euro) senza applicazione della propria Iva. Questa operazione può essere considerata servizio non rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia ed essendo inferiore a 5mila euro essere esclusa dall’esterometro? Se cosi non fosse va emesso un documento con codice TD17 e codice N2.1 ?

M. R. - Udine

Nel caso descritto, il cliente non iscritto al Vies ha ricevuto una fattura per servizi di importo inferiore a 5mila euro da un operatore Ue, senza applicazione dell’Iva del Paese del fornitore. Poiché il cliente non è iscritto al Vies, non può applicare il reverse charge. Tuttavia, il cliente è tenuto a comunicare al proprio fornitore che la fattura ricevuta è irregolare e deve essere integrata, con l’applicazione dell’Iva del paese del fornitore. Una volta regolarizzata, questa operazione diventa...