No alla ritenuta sui servizi prestati nell’Unione Europea di Giorgio Emanuele Degani e Roberto Fiocchi









La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza resa nella causa C-461/21 del 7 settembre 2023, ha affermato che l’applicazione di una ritenuta alla fonte con riguardo ai redditi percepiti da un contribuente non residente per una prestazione di servizi viola la libera prestazione dei servizi se la prestazione equivalente posta in essere da un residente non prevede alcuna ritenuta in tal senso.

Del resto, l’obbligo di applicare una ritenuta alla fonte non solo determina un onere amministrativo...