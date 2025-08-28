No allo sconto di aliquota con l’integrativa
Ires premiale non fruibile in sede di dichiarazione integrativa. Attenzione al cumulo con altre agevolazioni, che è ammesso ma, come di consueto, nel limite del costo sostenuto dall’impresa per i beni incentivati (si veda quanto anticipato da «Il Sole 24 Ore» del 9 agosto). Sono due aspetti da non trascurare per non perdere il beneficio, cui si aggiunge il monitoraggio dell’equity durante il periodo di sorveglianza.
Iniziamo dal primo punto. L’articolo 13, comma 3, del Dm Economia dell’8 agosto 2025...