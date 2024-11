Non è nullo l’avviso al socio anche senza l’atto allegato sulla Srl a ristretta base

Non può essere considerato nullo l’atto impositivo emesso nei confronti di una socia di una società a base ristretta nel caso in cui non siano stati allegati o comunicati quegli atti emessi nei confronti della società stessa che il contribuente conosceva, o doveva conoscere, in base alla propria diligenza. È, infatti, un dovere del socio tenersi informato sulle questioni societarie di cui fa parte. L’ordinanza 28660/2024 della Cassazione ha accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate nei confronti...

