Non paga l’Irap il consulente della società di revisione

Arrivano le precisazioni della Cassazione sulla “autonoma organizzazione” di cui deve disporre un professionista per essere assoggettato all’Irap. In particolare, affrontando il caso di un consulente di una delle Big Four, la Suprema Corte ricorda che per assoggettare all’imposta un lavoratore autonomo è necessario non solo che egli sia inserito in una autonoma organizzazione, ma che ne sia anche il titolare, e dunque responsabile.

La Sezione tributaria, ordinanza n. 27154 depositata oggi,...