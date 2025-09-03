Imposte

Non pagano l’Iva le visite guidate a miniere e parchi speleologici

I tour con rilevante utilità sociale e culturale rientrano tra i servizi «simili» a quelli prestati nei musei, gallerie, parchi, giardini botanici

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

La visita guidata alle miniere e la visita al parco speleologico rivestono una rilevante utilità sociale e culturale e rientrano tra i servizi «simili» a quelli prestati nei musei, gallerie, parchi, giardini botanici, per i quali il corrispettivo pagato per l’accesso è esente da Iva.

Quando la visita guidata alle miniere si configura come un’esperienza educativa e culturale, finalizzata a far conoscere un aspetto rilevante della storia locale, come nel caso oggetto di interpello, e non ha un fine ...

