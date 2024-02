Nullità e annullabilità degli atti, presupposti ed effetti

Con l’approvazione definitiva del decreto di riforma dello Statuto si introduce ufficialmente in campo tributario la differenza tra irregolarità, annullabilità e nullità degli atti impositivi/sanzionatori. Sinora non esisteva una distinzione normativa dei vizi degli atti impositivi, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel processo amministrativo nel quale (articolo 31, comma 4, del Codice del processo amministrativo) la nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Di conseguenza, nel processo tributario, l’interessato doveva necessariamente eccepire il vizio lamentato nel ricorso introduttivo. In altre parole, ritenere un atto nullo o annullabile era del tutto indifferente, in quanto anche l’atto viziato da nullità, in assenza di eccezione di parte, si «regolarizzava».