Nuova remunerazione delle farmacie: al calcolo va aggiunta l’Iva al 10%

Sono soggette a Iva con aliquota al 10% tutte le componenti che concorrono a determinare il prezzo di cessione dei medicinali che le farmacie erogano in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale (Ssn), comprese le quote fisse aggiuntive destinate alle farmacie di piccole dimensioni. L’Iva va aggiunta agli importi calcolati in base alla legge di Bilancio 2024, che costituiscono il corrispettivo imponibile.

È la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle entrate nel parere di consulenza...