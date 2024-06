Nuovo codice di condotta per società in compliance: adesioni entro il 5 ottobre

Pronto il nuovo codice di condotta per le società in cooperative compliance, previsto dal Dlgs 221/2023. Il Dm 29 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 132 del 7 giugno concede tempo fino al 5 ottobre prossimo per la sottoscrizione del documento da parte delle società che sono già nel regime di adempimento collaborativo. Il nuovo codice contiene impegni e obblighi reciproci per imprese e Fisco nell’ambito del regime di compliance. Per le imprese, stop a meccanismi di incentivazione dei...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi